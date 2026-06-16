【レジェンドたちが森保ジャパンにエール】【前編を読む】今野泰幸〈前編〉森保ジャパンは「立派な船」…選手にとってW杯で戦う相手は日常の延長線上でしょう今野泰幸さん（元日本代表MF／43歳）12年前の日本代表は「自分たちのサッカーを貫く」という野心を胸に2014年ブラジルW杯に挑みながら、初戦のコートジボワール戦で手痛い逆転負けを喫したことでチーム全体が大きく動揺してしまい、続くギリシャ戦はスコアレスドロー決