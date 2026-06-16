【レジェンドたちが森保ジャパンにエール】【続きを読む】今野泰幸〈後編〉森保ジャパンなら日本が到達していないベスト8、ベスト4、何なら優勝もなくはない今野泰幸さん（元日本代表MF／43歳）北中米W杯に向けて森保ジャパンは、メキシコでの事前合宿を消化した後、大会期間中のベースキャンプ地のアメリカ南東部ナッシュビルで最終調整を行い、ついに本番を迎える。この調整期間の過ごし方をよく知る10年南ア大会、14年ブラ