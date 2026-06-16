巨人と基本合意したというナショナルズ2Aの小笠原慎之介（28）。【もっと読む】新庄監督またチクリも…上沢直之に選手や関係者が同情するワケ中日からポスティングによるメジャー挑戦をしてから、わずか1年でのNPB復帰。しかも移籍先は古巣ではなく、セのライバル球団である巨人だ。ネット上では早くも、ソフトバンクの上沢直之がメジャー挑戦後に古巣を蹴ってホークス入りした一件になぞらえ、「上沢式FA」「実質FA移籍」と揶