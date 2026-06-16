大谷翔平（31=ドジャース）の次回登板が、日本時間18日のレイズ戦に決まった。【もっと読む】Ｗ杯期間中の主役は大谷翔平だった！翌19日は休み。これまで同様、頑なに中6日の登板間隔を守って、なおかつ休日前日の登板になった。ドジャースは現在、先発が6人。休日次第で全員を中6日で回すことが可能だが、そうでないときに大谷以外の投手は登板間隔がタイトになる。今回はトレードで加入したラウアー（31）が中5日で16日、