もちろん、グラウンドで結果を出してくれるのが一番だが……。【もっと読む】4位日本ハム苦戦の要因は投壊にあらず 「41/67」のソロ本塁打に「打線が“点”」の指摘日本ハムの古林睿煬（25）が15日、登録抹消となった。14日の中日戦で今季2試合目となる先発を任されたものの、4回途中6安打3四球5失点でKO。今季は7試合2先発で、0勝1敗、防御率7.50。12イニングで15三振を奪う一方、10四球と制球に苦しんでいる。古林は2024年