【持丸修一 78歳名将の高校野球論】#91【前回を読む】専大松戸はなぜ６点リードを守れなかったのか…関東大会準々決勝・山梨学院戦を振り返る早いもので、このコラムを始めてから3年が経ちました。お付き合いくださっている読者のみなさまに、心からお礼申し上げます。こうして元気に指導を続けられているのは、妻の支えがあってこそ。特に、毎日作ってくれる卵焼きが絶品で、甘い系も、しょっぱい系も、どちらも本当にうまい