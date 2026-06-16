元東洋大監督の故・高橋昭雄氏による「見て聞いて育てて42年」（第19回=2013年）を再公開【大人気連載プレイバック】【見て聞いて育てて】期待の新人・落合博満が突然「大学を辞めたい」…兄と姉を呼び、3人がかりの説得は深夜に及んだ（上）■元東洋大監督の故・高橋昭雄氏による「見て聞いて育てて42年」（第19回=2013年）を再公開日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事