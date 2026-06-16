手作り弁当を持ち運ぶ際、保冷剤を使っている人は多いのではないでしょうか。効率的に弁当の温度をキープする保冷剤の置き方について、JA全農（全国農業協同組合連合会）広報部の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】保冷剤は「弁当箱」の上or下？これが“正解”です！公式アカウントは「毎日のお弁当作り。これからの時期、特に気を配りたいのが『保冷』ですよね」「保冷剤の置き方一つで、お弁当の温