2勝3分といまだ無敗北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月15日に大会5日目を迎え、サウジアラビアはウルグアイが対戦した。サウジアラビアは前半に先制点を挙げ、終盤にウルグアイに追い付かれたが同点で試合を終えて、アジア無敗は維持となった。アジア勢初登場となった大会初日に韓国代表がチェコ代表と対戦。先制点を許すも、MFファン・インボムの1ゴール1アシストの活躍もあり、2-1で逆転勝利を収めW杯白星発進となっ