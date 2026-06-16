サウジアラビアがウルグアイ相手に善戦北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月15日に大会5日目を迎え、アメリカのマイアミではサウジアラビアとウルグアイが対戦した。今大会、ここまで日本を含めたアジア勢は4試合無敗だったが、サウジアラビアも前半に先制点を挙げる。終盤にウルグアイに追い付かれたが1−1の同点で試合を終えて、アジア無敗は維持している。FIFAランクでは61位のサウジアラビアに対して、ウルグアイは16