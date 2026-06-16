4年前の韓国地方選挙に出馬して話題を集めていた若手政治志望者が、日本のオーディション番組を通じて現役アイドルに転身して注目を集めている。2022年に行われた第8回全国同時地方選挙で、全羅南道務安郡議員（ナ選挙区・無所属）候補として出馬したオ・シンヘンさん（22）がその主人公だ。15日、地域政界と放送関係者によると、オさんは日本の大型アイドルサバイバル番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」に出演し、最終デビュー組に