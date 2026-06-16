米有名歌手のオリバー・ツリーさんがブラジルで発生したヘリコプター衝突事故で死亡した。ブラジルメディアによると、14日に発生したヘリコプター墜落事故の死亡者6人の中にツリーさんが含まれていたことが確認された。死亡者名簿にはツリーさんをはじめ、アルゼンチンのインフルエンサーで280万人のフォロワーを持つガスパル・プリムさん、ブラジルの音楽プロデューサーのルーカス・ブリト・チャベス・フロタさん、映画監督のルー