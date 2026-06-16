イラン戦争は伝統的な火力戦だけでは勝敗を決するのが難しい時代の扉を開いた。戦争の費用と速度の概念を再定義する新たな戦場を見せたと評価されている。イランは比較的安価なシャヘド系列の自爆ドローンを大量に飛行させて高額な防空網を圧迫し、米国は人工知能（AI）で標的を迅速に分類して空爆の速度を引き上げた。新たな戦場で最も注目を集めたのは安価なドローンだった。イランは開戦当初から「コスパ（費用対効果）」で対抗