アメリカの若者の間でAIの影響による失業や就職難が広がっている。5月、アメリカ企業の人員削減数9万7006人（前月比16％増）のうち、AIを理由とした人員削減は3万8579人と、約4割を占めている。 関連記事：中国で広がるAIの悪用（第1回）月収5分の1に激減…声優の人生を狂わせた「クローン音声」 中でも大卒の若者、つまりホワイトカラーのエントリー層が直撃を受けている。その背景には、いくつかの構造的