歌手、タレントのあのの冠番組、テレビ朝日系「あのちゃんねる」（火曜深夜0時15分）が15日深夜に放送され、最終回を迎えた。番組冒頭の左上に小さな文字で「※5月10日に収録」とのテロップが掲出された。収録のため、あのが番組終了の経緯に触れることなく番組は終わった。最後に「あのちゃんねる最終回今までご覧いただきありがとうございました！！」とのテロップが出た。あのを巡っては、冠番組「あのちゃんねる」内で、あ