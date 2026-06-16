現地６月15日に開催された北中米Ｗ杯のグループＨ第１節で、ウルグアイ代表とサウジアラビア代表がマイアミ・スタジアムで対戦した。立ち上がりから主導権を握るウルグアイは、開始５分に最初のチャンスを迎える。ペナルティアーク付近でビーニャのパスを受けたＭ・アラウホの強烈なシュートは、相手GKのアル・アキディに阻まれる。30分には、Ｍ・アラウホの左からの折り返しに反応したビニャスがヘッドで狙ったが、決め切れな