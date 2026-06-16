言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、昭和の大ブーム、農作業でよく目にするもの、そして宅配便やネット通販という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□のこ□□くれはいた□□いきヒント：昔から日本各地で噂されている