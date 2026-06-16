日本クラウンの公式X（旧Twitter）アカウントは6月15日、投稿を更新。元AKB48でタレントの横山由依さんの妊娠を祝福するも「エグい」「会社の公式アカウントではやらん方がいい」といった声が寄せられています。【投稿】妊娠報告へのお祝いコメントに賛否「ならではの愛情表現」の声も横山さんの夫で、純烈の後上翔太さんは同日、自身のXを更新。テキスト画像で「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます」と、横