サッカーワールドカップ北中米大会が開幕した。今大会の日本代表は史上最強との呼び声も高い。しかし、その強さは先達の影響も大きいはず。W杯初出場に導いた選手、惜しくも出場を逃した選手……多くの名選手の活躍があって、今の日本代表がある。【結果一覧】「日本代表と言えば誰？」ランキングをイッキ見！現役・引退問わず、サッカーファン以外にも聞いた、あなたにとって「サッカー日本代表といえば誰?」10代から80代の男