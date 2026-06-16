サッカーのイングランド・プレミアリーグで鎌田大地が所属するクリスタルパレスは15日、RCランス（フランス）を率いたピエール・サジュ氏（47）が新たに監督に就任すると発表した。契約は3年。欧州カンファレンスリーグ優勝などに導いたグラスナー監督の退任が決まっていた。サジュ新監督は2025〜26年シーズンにRCランスでフランス・カップを制し、リーグでは2位の実績を残した。（共同）