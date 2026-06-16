（CNN）イスラエルのネタニヤフ首相は15日、記者会見で米国とイランの覚書について発言し、トランプ米大統領とは「つねに意見が一致するわけではない」と述べた。ネタニヤフ氏は記者会見で、こうした意見の相違について「最高に仲の良い家族の間でも起きることだ」とし、「トランプ氏は米国の大統領であり、私はイスラエルの首相だ。私はイスラエルの安全保障上の利益に責任を負っており、それは賢明に行われる必要がある」と述べ