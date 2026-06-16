「私のために並んでくれた……?」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、テレビ東京の中根舞美アナウンサーの“号泣”エピソードをぶっちゃけた――。佐久間宣行氏○妻からの助言「絶対、家に残らないものがいい」「おじさんが残るから」10日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)で、「これ先バレするか? まあ、いいか」と迷いながら、「テレ東アナウンサーの中根って子が、今週