ヤマハ発動機はこのほど、同社の車体制振ダンパー「ヤマハパフォーマンスダンパー」がトヨタ車体の特別架装車「アルファード Spacious Lounge(スペーシャスラウンジ)」に採用されたことを発表した。快適性を最優先に設計された「アルファード Spacious Lounge」へ標準採用された「ヤマハパフォーマンスダンパー」2026年6月3日に一部改良モデルが発売となった「Spacious Lounge」は、後席2名の快適性を最優先に設計された4人乗りの