グランドセイコーの2026年春夏の新作は、ブランドの根幹にある“日本の自然美”を3つの異なるアプローチで表現したラインナップだ。海の潮流を抽象化したスプリングドライブダイバーズ、雪原の風雪紋を33mmケースに凝縮した33mm径モデル、そして蓼科大滝の流れを手彫りで刻むマスターピース。いずれも自然の情景を高度な技術と造形美で昇華し、腕元に“風景をまとう”グランドセイコーの世界観を提示している。今回は、世界限定50