ＭＬＢ公式サイトは１５日（日本時間１６日）にメッツの千賀滉大投手（３３）がメジャーに昇格したと報じた。右股関節インピンジメントのため、１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入ったクリスチャン・スコット投手に代わって１６日（同１７日）の敵地レッズ戦に先発する。同サイトはメンドーサ監督の「本人は１００パーセントの状態だと言っている。『もし、マイナーリーグで再び、投げてほしいならそうするよ。でも、メジャー