6月24日から27日までアリゾナ州で開催されるMLBは15日（日本時間16日）、6月23日（同24日）から26日（同27日）にアリゾナ州のチェイスフィールドでMLBドラフト・コンバインを開催すると発表した。昨秋のNPBドラフトでソフトバンクが1位指名した佐々木麟太郎内野手、オリックスが同6位指名した石川ケニー投手も参加する。佐々木はスタンフォード大で2シーズン目の今季、54試合に出場して打率.262、16本塁打、47打点の成績をマー