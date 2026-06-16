「暗河伝」 ブロマンス時代劇「山河令」(2021年)の温客行役でのブレイクから早や5年――「安楽伝」(2023年)ではディリラバ、「恋狐妖伝 〜ファースト・ラブ〜」(2024年)ではヤン・ミーの相手役に抜擢されるなど、躍進著しいゴン・ジュン(龔俊)。186cmのしなやかな体躯を生かした麗しい古装姿は毎回注目の的だが、「山河令」以来の本格武侠劇となった最新主演作「暗河伝」の反響が続々！アオ・ルイポンやホウ・ミンハオ