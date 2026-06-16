住宅など3棟全焼岡山・倉敷市16日午前9時ごろ 15日夜、岡山県倉敷市玉島で火災が発生し、住宅など3棟が全焼しました。けが人はいませんでした。 警察によると、午後11時ごろ、住宅に駐車している車から火が出て住宅に燃え移りそうなことに近所の人が気付き119番通報しました。火は約3時間後の16日午前2時ごろに消し止められましたが、住宅1棟と長屋1棟、空き家1棟の合わせて3棟が全焼しました。 出火当時、住宅と長