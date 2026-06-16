◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組サウジアラビア１―１ウルグアイ（１５日、マイアミ競技場）ＦＩＦＡランク６１位のサウジアラビア代表は、初戦で同１６位のウルグアイ代表と対戦。前半４１分、コーナーキックからのこぼれ球をＤＦアムリが押し込んで先制。後半３５分にウルグアイのＭ・アラウホに同点ゴールを許したものの、勝ち点１を手にした。今大会は１次リーグで韓国、オーストラリアが勝利。カタールもドロー発