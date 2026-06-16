◆米大リーグカブス―ロッキーズ（１５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・今永昇太投手（３２）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ロッキーズ戦に先発登板し、初回は無失点で切り抜ける好発進を切った。初回、前日１４日（同１５日）のアスレチックス戦で２本塁打など４安打７打点だった先頭のカストロに左前安打を許した今永。それでも後続を空振り三振、投ゴロ、三ゴロに抑えて無失点で切り抜けた。