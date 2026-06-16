2026年1月期放送ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）で、上白石萌歌演じる主人公・柴田一葉の（元）彼氏・牧野真樹役の俳優が気になった。何とも清潔な短髪スタイルと精悍な表情。役柄の特徴を捉えた、瞬発力ある演技。同作で三浦獠太という俳優の名前を知り、さらに彼がサッカー界のレジェンド三浦知良の長男であることを知って納得した。三浦獠太が示す、「キングカズ」を思わせる整髪の魅