日焼け止めを塗っていても、外出する際はプラスアルファの紫外線対策が必要。日傘を活用する人も多いと思いますが、荷物を持っていたり、子どもと一緒に外出したりする際は、できれば手を空けておきたいものです。そんな時に活躍するのが帽子。とはいえ、紫外線対策の帽子はたいてい“ダサい”か“高い”という印象を持つ人も少なくありません。◆UVカットのキャップは「高いor微妙デザイン」が当たり前？検索で評価の高いサンバリ