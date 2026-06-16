第２子を妊娠中の歌手・倖田來未が１６日までに自身のインスタグラムを更新。背中まであったロングヘアをばっさりとカットした姿を公開した。生配信を振り返った倖田は「髪の毛切りにヘアー担当のまっちゃんが家に来てくれていたのですが、結構伸びだなーって話なって、断髪式みたいなりまして」と配信中に髪を切ったことを明かし、「息子が断髪式してくれました笑笑」と長男がはさみを入れる写真をアップ。長かった髪を肩まで