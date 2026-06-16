新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『Re:ゼロから始める異世界生活』４th season《喪失編》全11話の配信を記念し、６月21日（日）より『Re:ゼロから始める異世界生活』４th season《喪失編》全話の無料一挙配信を実施する。 『Re:ゼロから始める異世界生活』は、全世界シリーズ累計部数1600万部（電子含む）を突破している長月達平による小説が原作。異世界に召喚された主人公ナツキ・スバルが死ぬと時間が巻き戻る“死に