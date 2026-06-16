食文化研究家のスギアカツキです。『食は人生を幸せにする』をモットーに、食トレンド、スーパーマーケットやスタバ、ダイエットフード、食育などの情報を“食の専門家”として日々発信していますダイエット成功の話題でこれまでたびたび話題になっているのが、りんごちゃん。TBSの人気バラエティー番組『熱狂マニアさん！』の企画からはじまり、これまでに「缶詰ダイエット」、「低糖質・低カロリー食材ダイエット」、「回転