ランジェリーブランド「RAVIJOUR（ラヴィジュール）」より、2026 COLLECTION #6のビジュアルが公開されました。今回のコレクションでは、蝶や花をモチーフにした繊細な刺繍が印象的な新作ランジェリーがラインアップ。女性らしい曲線美を引き立てながら、気品と華やかさを演出するデザインが魅力です。掲載アイテムは2026年5月28日より先行予約を開始し、全国店舗では6月5日より販売されています。 蝶を