右足首の手術を受け、開幕から負傷者リスト（IL）入りしているドジャースのトミー・エドマン内野手（31）が15日（日本時間16日）、本拠で行われるレイズ戦の試合前練習でチームに合流。デーブ・ロバーツ監督（54）が16日（同17日）の復帰を明かした。エドマンは昨シーズン中から痛みを抱えていた右足首の手術をオフに実施。IL入りで開幕を迎え、5月末にマイナーで実戦復帰。傘下3Aで14試合に出場し、打率・275、1本塁打、3打点