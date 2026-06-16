『ミス青山コンテスト2020』準グランプリを受賞し、モデルや俳優として活動する新田さちか（27）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。スタジアムを背景にピースする写真を公開した。【写真複数】「かなりいい席」観戦ショットを公開した新田さちか新田はサッカー・W杯の日本代表のタオルを持って、スタジアムを背景にピースする写真などを公開。「最初から最後まで面白すぎたぁ〜！！海外のサムライブルーもたくさんい