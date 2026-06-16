◇W杯北中米大会1次リーグH組サウジアラビア1―1ウルグアイ（2026年6月15日マイアミ）アジア勢の無敗は継続だ。FIFAワールドカップ(W杯）1次リーグH組で、サウジアラビアは南米の強豪ウルグアイに対し、ミドルゾーンで構える組織だった守備で対抗。試合序盤はこれが功を奏し、互いに停滞感が漂う展開となった。先に均衡を破ったのは、サウジアラビアだった。前半41分、右CKからカノが頭で合わせ、そのこぼれ球をDFアムリ