新NISAの盛り上がりを受け、「自分も投資を始めてみよう」と考える人は少なくありません。しかし、いざ始めようとすると、「誰に相談すればいいのかわからない」という壁にぶつかります。配偶者は投資に否定的、友人にはお金の話をしづらい、ネット証券も商品選びの相談には乗ってくれない――そんななか、相談相手として生成AIを活用する人も増えています。スマホひとつで気軽に利用でき、どんな質問にも答えてくれる生成AI。しか