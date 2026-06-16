「新型キックス」まもなく登場！話題の新型車が次々と登場している最近の日産。そしてコンパクトSUVの「キックス」も、2020年に日本市場へ導入されてからはじめてのフルモデルチェンジが間もなく発表されるようです。とはいえ、新型キックスは2024年に米国で販売されており、米国でのデビューからタイムラグを経ての導入となります。【画像】超カッコいい！ これがまもなく登場する「新型キックス」です！どのようなモデルな