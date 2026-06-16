日本代表としてワールドカップ6大会、オリンピック4大会に出場し、2011年のFIFA女子ワールドカップではキャプテンとしてチームを日本サッカー初の世界一に導いた澤穂希さん。 前編では、なでしこジャパンが世界一になれた理由と、澤さんのリーダーシップ論を聞きました。 後編では、女の子がサッカーをすること自体がまだ珍しかった時代から世界の頂点に立つまでの歩み、大学を中退