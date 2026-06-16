日本代表としてワールドカップに6度、オリンピックに4度出場した元サッカー選手・澤穂希さん。 2011年のFIFA女子ワールドカップ・ドイツ大会では、キャプテンとしてなでしこジャパンを日本サッカー初の世界一へ導き、自身も大会MVPと得点王を獲得しました。 同年には、FIFA女子年間最優秀選手賞を受賞。日本人でこの賞を手にしたのは、今も澤さんただ一人です。 現役引退から10年以上が経った今、2011