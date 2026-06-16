食育推進の主な目標値と現状政府は16日、2025年度版の食育白書を閣議決定した。環境に配慮した食品を選ぶ人を増やすことなど食育推進のために設けた24の目標のうち、9割に当たる22項目が未達だったと報告した。食料品の価格が高騰し、経済性を志向する傾向が強まったと分析。単身や共働き世帯の増加による社会構造の変化も影響したと指摘した。80％以上を目指した「産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民の割合」