ＲＩＺＩＮは１５日、埼玉・川口市内で、女子スーパーアトム級に関する記者会見を実施し、同階級のカード４試合を発表した。“美女格闘家”として注目度の高いケイト・ロータス（２８＝フリー）は、“現役ＪＫ”ＮＯＥＬ（ノエル、１８＝ＤＥＬｉＧＨＴＷＯＲＫＳ）と「ＲＩＺＩＮ．５４」（８・１１トヨタアリーナ東京）で激突する。出産のため伊澤星花が返上した同王座を巡る戦い。グリーンのワンピースドレス姿のＮＯＥＬ