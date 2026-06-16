ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦前に会見に臨み、アンディ・パヘス外野手（25）の存在感を称えた。MLBは同日、オールスター戦のファン投票第1回中間結果を発表。大谷翔平が両リーグ最多となる116万5133票を獲得した。ドジャースでは大谷に加え、フリーマン、マンシーも各ポジションでトップに立つ中、パヘスが80万496票を集めて外野手部門のトップに立った。指揮官は「素晴