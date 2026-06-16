オランダを訪問中の天皇皇后両陛下は、サッカーのワールドカップの初戦で日本代表がオランダに追いつき、喜ばれていたということです。宮内庁によりますと、両陛下はウィレムアレクサンダー国王夫妻と一緒に観戦した日本対オランダ戦で、試合の終了間際に日本代表が同点に追いつき、「うれしかった」と喜ばれていたということです。また、オランダ側が応援タオルを準備したことに合わせ、両陛下もサムライブルーのタオルを用意した