パラドゥから「夏祭り」をテーマにした限定コレクションが登場。2026年6月5日から順次、全国のセブン-イレブンで販売しています。縁日からインスピレーションを受けた新作今回新たに登場するのは、定番アイテムの「パウダリィファンデーションex」「ミニネイル」「エッセンスルージュS」の夏コレクションです。パウダリィファンデーションex（限定パッケージ）ひと塗りで毛穴をぼかしてくれることで人気の「パウダリィファンデーシ