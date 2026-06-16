きょう東証グロース市場に新規上場したＧＯは、公開価格と同じ２４００円カイ気配でスタートした。 同社は、タクシー配車アプリ国内最大手。主力サービスであるタクシーアプリ「ＧＯ」のほか、高級車による上質な移動体験を提供する「ＧＯＰＲＥＭＩＵＭ」や、ビジネス利用に特化した法人向けサービス「ＧＯＢＵＳＩＮＥＳＳ」を展開。また、決済、広告、端末、タクシーチケ