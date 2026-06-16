キオクシアホールディングスが４連騰。前日に初の９万円台に乗せほぼ高値引けとなったが、依然として買い気は衰えず、未踏の１０万円大台が意識される状況となってきた。時価総額は５０兆円台まで膨らみ、既にトヨタ自動車を抜き去り、全上場企業ベースで首位となっている。売買代金も連日３兆円台をこなすなど２位以下を大きく引き離す状況が常態化しており、国内外機関投資家の“持たざるリスク”を背景とした実需